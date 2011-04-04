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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:06

Так чого Лавренчука прогнали?
https://finclub.net/ua/analytics/zaminyty-nezaminnoho-chomu-avstriitsi-zminyly-holovu-raiffaizen-banku-aval.html
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:21

Кількість відділень банків скорочується

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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:22

Re: Байки про банки і не тільки....

... а де можна глянути топ-5(топ-10) банків з найвищими % по депо у грн?
- тільки, не давайте табличку, де 100500 банків в купі!
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:16

Долярчик

Мой список :wink: :
А-банк (18,5% + 0,5% кешбек)
Універсал (18,5%)
Монобанк (18,5%)
Форвард (18,25%)
Приват (16% чистыми) Безналоговый.
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