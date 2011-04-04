|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:06
Так чого Лавренчука прогнали?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:21
Кількість відділень банків скорочується
https://news.finance.ua/ua/news/-/45836 ... iddilennya
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
... а де можна глянути топ-5(топ-10) банків з найвищими % по депо у грн?
- тільки, не давайте табличку, де 100500 банків в купі!
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:16
Долярчик
Мой список :
А-банк (18,5% + 0,5% кешбек)
Універсал (18,5%)
Монобанк (18,5%)
Форвард (18,25%)
Приват (16% чистыми) Безналоговый.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:20
Комсу2 і Моно потрібно обєднати в 1 банку.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 21 жов, 2019 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:25
+Львівські щвейцари 18%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:39
КАтерина розтлуачила
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:10
... ну, то і Ідею сюди можна приклеїти з її 30% акційних-несправжніх а 18+% реальних
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|