Долярчик з наших країв.
Тут ні Зємєлі ні Індустріалів немає.
І на 3 місяці це баловство.
Он в ДідЯші обіцяють 8% ключову ставку, отже гривня буде міцна як криця.
Слід стовбитись на довгострок...мабуть.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:29
Долярчик з наших країв.
Тут ні Зємєлі ні Індустріалів немає.
І на 3 місяці це баловство.
Он в ДідЯші обіцяють 8% ключову ставку, отже гривня буде міцна як криця.
Слід стовбитись на довгострок...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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