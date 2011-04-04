Долярчик з наших країв.
Тут ні Зємєлі ні Індустріалів немає.
І на 3 місяці це баловство.
Он в ДідЯші обіцяють 8% ключову ставку, отже гривня буде міцна як криця.
Слід стовбитись на довгострок...мабуть.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:29
Долярчик з наших країв.
Тут ні Зємєлі ні Індустріалів немає.
І на 3 місяці це баловство.
Он в ДідЯші обіцяють 8% ключову ставку, отже гривня буде міцна як криця.
Слід стовбитись на довгострок...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:51
Квесторе_поверніться
... то де, де треба стовбитись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:05
Гривня буде міцна від того, що її почнуть позичати під низький відсоток? Нове слово в економіці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:42
У Львівських щвейцарів, Комси2 і Братків.
Можна в Закарпатських конячників якщо задовільнитесь 17,5% грязними.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:17
Black Jack - White Business
Додано: Пон 21 жов, 2019 21:32
гарна табличка - в яких банкыв э мобыльны додатки
+50грн !
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Додано: Пон 21 жов, 2019 21:49
Ага-ага. Мега з Укргазом...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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