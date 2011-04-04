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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:26

  greenozon написав:Свіжа табличка по статистиці і нормативах усіх 76 банків БСУ і порушниках

https://finclub.net/news/normativy-nats ... ankov.html

Капіталу здалося б підлити в Сосіс банку та Мегу.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:30

  greenozon написав:Свіжа табличка по статистиці і нормативах усіх 76 банків БСУ і порушниках

https://finclub.net/news/normativy-nats ... ankov.html

Ліквідність на межі в Руслана та Шаромиги.
Їм слід піднести грошенят.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:54

Idea Bank у Львові виставили на продаж

Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.


Польський власник Idea Bank Getin Holding S.A. виставив його на продаж. Відповідні наміри компанії про підписання листа з фондом прямих інвестицій оприлюднили на сайті Варшавської фондової біржі, пише Finclub.

«У листі про наміри фонд висловив бажання придбати 100% акцій Idea Bank, що базується у Львові, і до 100% ТзОВ "Нью Фінанс Сервіс», зі штаб-квартирою в Києві», – йдеться в повідомленні холдингу.

Назву фонду поки що не вказують. Натомість у листі зазначають, що він впродовж шести тижнів вивчатиме компанії та проведе комплексну юридичну експертизу, а після її позитивного висновку погодить умови транзакції, включно з розміром пакету акцій і часткою потенційної угоди.

Getin Holding S.A. погодиться надати фонду виключні права на переговори про продаж банку та «Нью Фінанс Сервіс» на період із 1 січня 2020 року. Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.

Повідомлення підписали з головою Idea Bank Піотром Качмареком. Регулятивний капітал банку станом на 1 жовтня становив 877,5 млн грн.

Додамо, що Getin Holding S.A. володіє Idea Bank (Польща), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Україна), Idea Bank (Білорусь), Idea Bank (Румунія) та Carcade (Росія). Найбільша частка Getin Holding S.A. належить громадянину Польщі та Мальти Лешеку Чарнецьки.

Головний офіс Idea Bank розташований у Львові на вул. Валова, 11.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:30

  jump написав:Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.


Польський власник Idea Bank Getin Holding S.A. виставив його на продаж. Відповідні наміри компанії про підписання листа з фондом прямих інвестицій оприлюднили на сайті Варшавської фондової біржі, пише Finclub.

«У листі про наміри фонд висловив бажання придбати 100% акцій Idea Bank, що базується у Львові, і до 100% ТзОВ "Нью Фінанс Сервіс», зі штаб-квартирою в Києві», – йдеться в повідомленні холдингу.

Назву фонду поки що не вказують. Натомість у листі зазначають, що він впродовж шести тижнів вивчатиме компанії та проведе комплексну юридичну експертизу, а після її позитивного висновку погодить умови транзакції, включно з розміром пакету акцій і часткою потенційної угоди.

Getin Holding S.A. погодиться надати фонду виключні права на переговори про продаж банку та «Нью Фінанс Сервіс» на період із 1 січня 2020 року. Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.

Повідомлення підписали з головою Idea Bank Піотром Качмареком. Регулятивний капітал банку станом на 1 жовтня становив 877,5 млн грн.

Додамо, що Getin Holding S.A. володіє Idea Bank (Польща), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Україна), Idea Bank (Білорусь), Idea Bank (Румунія) та Carcade (Росія). Найбільша частка Getin Holding S.A. належить громадянину Польщі та Мальти Лешеку Чарнецьки.

Головний офіс Idea Bank розташований у Львові на вул. Валова, 11.

... як тут кажуть - багато букОффф - неосилив :)
- то Ідею продають, а хто саме хоче купити?(з якої країни? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Долярчик написав:то 1. Ідею продають, а 2. хто саме хоче купити?

1. Так.
2. Секрет.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:25

Україна ризикує не розрахуватися з інвесторами, якщо ВВП зросте на 40%

Якщо ВВП України зросте на 40% за п'ять років, то виплати за варантами, які були випущені під час реструктуризації зовнішнього держборгу в 2015 році, значно зростуть. Про це заявив глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала в интерв'ю LIGA.net.

https://minfin.com.ua/ua/2019/10/23/39474401/

Как говорится: "кінчайте, батьку, торгувати, бо вже нічим здачу давати", или как-то так :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:35

черговий огляд депозитних ставок в невеликих банках з депозитним портфелем фізосіб від 250 млн грн до 1 млрд грн.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... iad_stavok
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:06

Большинство банков в мире могут не пережить экономический спад, так как их доходность капитала не идет в ногу с затратами.

Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey&Co
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Якщо ВВП України зросте на 40% за п'ять років,


як на мене це фантастика, за рахунок чого воно зросте?
наразі спостерігається глобальний дерибан дорвавшихся до власті зелебобіків
+50грн !
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