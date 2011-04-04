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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:25
Недолік цих оглядів в тому, що вони не конретизують вклади по параметрах: можливість поповнення та вилата щомісячно, капіталізація та виплата в кінці.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:40
Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності??
Востаннє редагувалось jay2004
в Чет 24 жов, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:40
на безриб'ї і рак риба
крітікуя - прєдлагай, де ваша пропоизиція
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greenozon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:10
jay2004 написав:
Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності??
Цю ставку зпрогнозували ОВДП.
За рік має бути 8-9%, так що все цікаве попереду.
А висока турбулентність - це шо за звір?
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