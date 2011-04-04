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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:25

  greenozon написав:черговий огляд депозитних ставок в невеликих банках з депозитним портфелем фізосіб від 250 млн грн до 1 млрд грн.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... iad_stavok

Недолік цих оглядів в тому, що вони не конретизують вклади по параметрах: можливість поповнення та вилата щомісячно, капіталізація та виплата в кінці.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності?? :wink:
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 24 жов, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:40

на безриб'ї і рак риба

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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:10

  jay2004 написав:Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності?? :wink:

Цю ставку зпрогнозували ОВДП.
За рік має бути 8-9%, так що все цікаве попереду.
А висока турбулентність - це шо за звір?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:43

  Квесторе_поверніться написав:А висока турбулентність - це шо за звір?


Розбрат, буксування в ЗЕКів.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:09

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А висока турбулентність - це шо за звір?


Розбрат, буксування в ЗЕКів.

Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що?
В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження.
Депостовпи ще є...під 18-18,5%.
Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука.
Інфляція вниз.
При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати.
Можна ще заскочити в останній вагон.
Певну турбулентність, як Ви кажете, може викликати припинення прокачування газу в Європу через Україну. Кажуть що це вже порішали.
Америка буде поставляти газ в Польщу, яким з нами поділиться.
Десь в середині 2020 року добудують одеський термінал, який знову заповнять американським газом.
Так що прощай немита Московія.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:02

  Квесторе_поверніться написав:Десь в середині 2020 року добудують одеський термінал, який знову заповнять американським газом.

кто-то строит терминал? :shock:

"переговори з інвесторами та іноземними компаніями про розробку проекту тривають"

"За найоптимістичнішими оцінками, український термінал введуть в експлуатацію не раніше 2025 року."
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