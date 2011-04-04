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Недолік цих оглядів в тому, що вони не конретизують вклади по параметрах: можливість поповнення та вилата щомісячно, капіталізація та виплата в кінці.
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jay2004 написав:Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності??
Цю ставку зпрогнозували ОВДП. За рік має бути 8-9%, так що все цікаве попереду. А висока турбулентність - це шо за звір?
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Квесторе_поверніться написав:А висока турбулентність - це шо за звір?
Розбрат, буксування в ЗЕКів.
Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що? В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження. Депостовпи ще є...під 18-18,5%. Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука. Інфляція вниз. При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати. Можна ще заскочити в останній вагон. Певну турбулентність, як Ви кажете, може викликати припинення прокачування газу в Європу через Україну. Кажуть що це вже порішали. Америка буде поставляти газ в Польщу, яким з нами поділиться. Десь в середині 2020 року добудують одеський термінал, який знову заповнять американським газом. Так що прощай немита Московія.
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Учитывая, что в мире задается новый тренд - отрицательная ставка: 1. Сначала учетная и по госбумагам. Даже до эстонцев уже дошло. 2. Потом по кредитам пересiчних в рекламных целях. 3. Затем по вкладам богатеньких с подтверждением происхождения средств и уплатой налогов. https://detaly.co.il/chudesa-epohi-otri ... oj-stavki/
Данные на июнь 2019-го. Далее: 4. Нулевая и отрицательная ставка по вкладам пересiчних. 5. Снижение цен и зарплат, если на твою продукцию или труд не будет спроса. Т. е. экономика не такого уж и далекого будущего. Берет чел в банке ипотеку под минус -6% годовых. Но в течение года его зарплата может снизиться на 4%. Отрицательная ставка - инструмент списания больших государственных долгов.