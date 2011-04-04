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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 581582583584>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:25

  greenozon написав:черговий огляд депозитних ставок в невеликих банках з депозитним портфелем фізосіб від 250 млн грн до 1 млрд грн.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... iad_stavok

Недолік цих оглядів в тому, що вони не конретизують вклади по параметрах: можливість поповнення та вилата щомісячно, капіталізація та виплата в кінці.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності?? :wink:
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 24 жов, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:40

на безриб'ї і рак риба

крітікуя - прєдлагай, де ваша пропоизиція :?:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:10

  jay2004 написав:Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності?? :wink:

Цю ставку зпрогнозували ОВДП.
За рік має бути 8-9%, так що все цікаве попереду.
А висока турбулентність - це шо за звір?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:43

  Квесторе_поверніться написав:А висока турбулентність - це шо за звір?


Розбрат, буксування в ЗЕКів.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:09

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А висока турбулентність - це шо за звір?


Розбрат, буксування в ЗЕКів.

Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що?
В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження.
Депостовпи ще є...під 18-18,5%.
Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука.
Інфляція вниз.
При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати.
Можна ще заскочити в останній вагон.
Певну турбулентність, як Ви кажете, може викликати припинення прокачування газу в Європу через Україну. Кажуть що це вже порішали.
Америка буде поставляти газ в Польщу, яким з нами поділиться.
Десь в середині 2020 року добудують одеський термінал, який знову заповнять американським газом.
Так що прощай немита Московія.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:02

  Квесторе_поверніться написав:Десь в середині 2020 року добудують одеський термінал, який знову заповнять американським газом.

кто-то строит терминал? :shock:

"переговори з інвесторами та іноземними компаніями про розробку проекту тривають"

"За найоптимістичнішими оцінками, український термінал введуть в експлуатацію не раніше 2025 року."
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:50

  greenozon написав:на безриб'ї і рак риба

крітікуя - прєдлагай, де ваша пропоизиція :?:

Учитывая, что в мире задается новый тренд - отрицательная ставка:
1. Сначала учетная и по госбумагам. Даже до эстонцев уже дошло.
2. Потом по кредитам пересiчних в рекламных целях.
3. Затем по вкладам богатеньких с подтверждением происхождения средств и уплатой налогов.
https://detaly.co.il/chudesa-epohi-otri ... oj-stavki/

http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/istreb ... 2019220000

Зображення

Данные на июнь 2019-го.
Далее:
4. Нулевая и отрицательная ставка по вкладам пересiчних.
5. Снижение цен и зарплат, если на твою продукцию или труд не будет спроса.
Т. е. экономика не такого уж и далекого будущего. Берет чел в банке ипотеку под минус -6% годовых. Но в течение года его зарплата может снизиться на 4%.
Отрицательная ставка - инструмент списания больших государственных долгов.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:17

  Квесторе_поверніться написав:Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що?
В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження.
Депостовпи ще є...під 18-18,5%.
Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука.
Інфляція вниз.
При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати.


Після вересневого падіння облікової ставки НБУ до 16,5% - я чув з Ваших вуст, швидко стовбись. Ставки підуть вниз, жмуть деполюдей. І що? А все навпаки - всі піднімаються депоставки (А-банк, Універсал, Моно, Піреус і т.д). Парадоксально, але йдемо в протилежну сторону!

ЗЕКи граються в переділ, Гончарук бредить 40% зростом за 5 років, влаштовують Поліграф-Шоу - їм взагалі не до Економіки! А Ви все вірите "басням"... :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:36

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що?
В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження.
Депостовпи ще є...під 18-18,5%.
Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука.
Інфляція вниз.
При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати.


Після вересневого падіння облікової ставки НБУ до 16,5% - я чув з Ваших вуст, швидко стовбись. Ставки підуть вниз, жмуть деполюдей. І що? А все навпаки - всі піднімаються депоставки (А-банк, Універсал, Моно, Піреус і т.д). Парадоксально, але йдемо в протилежну сторону!

этот парадокс описан в статье выше:
"в данной ситуации возникает риск, что клиенты просто заберут свои деньги из банков и будут их хранить если не дома, то в банковских сейфах и расплачиваться наличными"
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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