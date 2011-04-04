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Недолік цих оглядів в тому, що вони не конретизують вклади по параметрах: можливість поповнення та вилата щомісячно, капіталізація та виплата в кінці.
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jay2004 написав:Облікова ставка НБУ від 25,10,2019 - 15,5% (16,5% - 05,09,2019). Вектор задан давно, але ж хто на нього дивиться в період високої турбулентності??
Цю ставку зпрогнозували ОВДП. За рік має бути 8-9%, так що все цікаве попереду. А висока турбулентність - це шо за звір?
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Квесторе_поверніться написав:А висока турбулентність - це шо за звір?
Розбрат, буксування в ЗЕКів.
Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що? В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження. Депостовпи ще є...під 18-18,5%. Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука. Інфляція вниз. При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати. Можна ще заскочити в останній вагон. Певну турбулентність, як Ви кажете, може викликати припинення прокачування газу в Європу через Україну. Кажуть що це вже порішали. Америка буде поставляти газ в Польщу, яким з нами поділиться. Десь в середині 2020 року добудують одеський термінал, який знову заповнять американським газом. Так що прощай немита Московія.
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Учитывая, что в мире задается новый тренд - отрицательная ставка: 1. Сначала учетная и по госбумагам. Даже до эстонцев уже дошло. 2. Потом по кредитам пересiчних в рекламных целях. 3. Затем по вкладам богатеньких с подтверждением происхождения средств и уплатой налогов. https://detaly.co.il/chudesa-epohi-otri ... oj-stavki/
Данные на июнь 2019-го. Далее: 4. Нулевая и отрицательная ставка по вкладам пересiчних. 5. Снижение цен и зарплат, если на твою продукцию или труд не будет спроса. Т. е. экономика не такого уж и далекого будущего. Берет чел в банке ипотеку под минус -6% годовых. Но в течение года его зарплата может снизиться на 4%. Отрицательная ставка - инструмент списания больших государственных долгов.
Квесторе_поверніться написав:Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що? В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження. Депостовпи ще є...під 18-18,5%. Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука. Інфляція вниз. При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати.
Після вересневого падіння облікової ставки НБУ до 16,5% - я чув з Ваших вуст, швидко стовбись. Ставки підуть вниз, жмуть деполюдей. І що? А все навпаки - всі піднімаються депоставки (А-банк, Універсал, Моно, Піреус і т.д). Парадоксально, але йдемо в протилежну сторону!
ЗЕКи граються в переділ, Гончарук бредить 40% зростом за 5 років, влаштовують Поліграф-Шоу - їм взагалі не до Економіки! А Ви все вірите "басням"...
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Квесторе_поверніться написав:Ага, про незаконне збагачення взагалі забули - почали збагачуватись чи що? В темі гілки слід ефективно зберігати заощадження. Депостовпи ще є...під 18-18,5%. Прогноз песимістичний по долару 27 за американця на наступний рік від Гончарука. Інфляція вниз. При цих параметрах ставки по депогривні не встоять ...будуть падати.
Після вересневого падіння облікової ставки НБУ до 16,5% - я чув з Ваших вуст, швидко стовбись. Ставки підуть вниз, жмуть деполюдей. І що? А все навпаки - всі піднімаються депоставки (А-банк, Універсал, Моно, Піреус і т.д). Парадоксально, але йдемо в протилежну сторону!
этот парадокс описан в статье выше: "в данной ситуации возникает риск, что клиенты просто заберут свои деньги из банков и будут их хранить если не дома, то в банковских сейфах и расплачиваться наличными"
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