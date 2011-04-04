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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:49

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Якщо ВВП України зросте на 40% за п'ять років,


як на мене це фантастика, за рахунок чого воно зросте?
наразі спостерігається глобальний дерибан дорвавшихся до власті зелебобіків


Зеленобобікі перебирають бізнес порохоботів. Беня сів на трубу.
А народ і далі бідніє.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Так що прощай немита Московія.


ноу коментс, думки люмпену, інакше і не скажеш.

насправді країна втратить біля 3-3.5 млрд $ прибутку за рік.
але третій газовій війні - бути і про це вже пишуть майже увесь 2019 рік.
+50грн !
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  greenozon написав:на безриб'ї і рак риба
крітікуя - прєдлагай, де ваша пропоизиція :?:

Асвиобанк (есть в киевском регионе и чернигове) светит 6% годовых в долларе.
https://www.asviobank.ua/tl_files/depos ... it_fiz.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите пожалуйста, что там с картами с процентом на остаток на счету, видсоточка еще существует и есть ли аналоги/конкуренты?

Спасибо!
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