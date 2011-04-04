Зеленобобікі перебирають бізнес порохоботів. Беня сів на трубу.
А народ і далі бідніє.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:49
Зеленобобікі перебирають бізнес порохоботів. Беня сів на трубу.
А народ і далі бідніє.
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:25
Re: Байки про банки і не тільки....
ноу коментс, думки люмпену, інакше і не скажеш.
насправді країна втратить біля 3-3.5 млрд $ прибутку за рік.
але третій газовій війні - бути і про це вже пишуть майже увесь 2019 рік.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:18
Асвиобанк (есть в киевском регионе и чернигове) светит 6% годовых в долларе.
Додано: Чет 24 жов, 2019 23:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите пожалуйста, что там с картами с процентом на остаток на счету, видсоточка еще существует и есть ли аналоги/конкуренты?
Спасибо!
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