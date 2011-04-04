Хороше рішення.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:50
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Додано: Пон 28 жов, 2019 18:13
"В соответствии с отчетом консалтинговой фирмы McKinsey около 60% мировых банков не генерируют достаточно доходов, что ставит их под риск в случае очередного финансового кризиса.
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Отчет из 58 страниц, который был опубликован в прошлый понедельник говорит, что “продолжительный экономический кризис в лице низких, и даже отрицательных, процентных ставок может нанести серьезный ущерб мировой финансовой системе”.
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Chirantan Barua, лондонский партнер McKinsey и соавтор отчета, назвал это моментом - «Сделай что-то или умри!». Barua пояснил, что банки по всему миру несут на себе бремя рекордно низких процентных ставок."
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Додано: Пон 28 жов, 2019 19:19
Кстати, а для чего нам вообще (разве что за исключением одного из них) госбанки, если для развития экономики и сбережения средств можно использовать ОВГЗ с целевым назначением. Т. е. выпускать целевые ОВГЗ для строительства / ремонта объектов госзначения. Например, чтобы завершить строительство Подольско-Воскресенского моста необходимо 11 млрд. грн. Для финансирования каждого из этапов работ выпускаются ОВГЗ на определенную сумму. 15% годовых по ОВГЗ все же значительно меньше, чем предложат те же госбанки.
Населению можно тоже предложить розничные ОВГЗ сроком на год с правом выбора финансирования того или иного объекта (ремонт, приобретение нового оборудования для школ, больниц, пр.) или даже для спасения чей-нибудь жизни - оплаты дорогостоящей операции за рубежом, приобретение необходимых лекарств. Т. е. для всего того, что должно финансировать государство, но, как правило не хватает либо средств, либо же расходуются они с воровством и откатами.
На практике это будет выглядеть так:
1. Допустим, я хочу вложить средства в ОВГЗ с целевым финансированием.
2. Из предложенных объектов, я выбираю тот, куда хочу направить свои средства по ОВГЗ, например, для закупки оборудования конкретной больницы.
3. Из необходимого, выбираю то, с указанием цены по которой оно будет приобретаться, что считаю нужным. Например, 20 специальных кроватей на общую сумму в 200 000 грн. или же делаю свой взнос на приобретение какого-нибудь дорогостоящего оборудования стоимостью в миллион. Т. е. будет отображаться, 200 000 грн. есть, осталось еще 800 000 грн.
4. Оформляю сделку.
5. По желанию, могу сходить в ту самую больницу посмотреть на новые кровати.
6. Через год получаю вложенные в ОВГЗ деньги вместе с процентами.
7. Снова на год приобретаю новые розничные ОВГЗ с целевым финансированием.
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:47
Re: Байки про банки і не тільки....
+кишмиш - лікування в лікарні на халяву.
Ось тільки чи не вкрадуть умельци Ваші грошенята?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 жов, 2019 20:28
Цена оборудования будет указана, которую я смогу сверить со стоимостью аналогичного оборудования. Если будут заметные расхождения, то такие ОВГЗ мне не нужны. Т. е. идея в том, что человек сам может профинансировать то, чем, возможно, тоже придется воспользоваться.
Додано: Пон 28 жов, 2019 20:40
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:09
К этой схеме есть только один вопрос: как чистый пассив должен сгенерировать хоть какой-то доход?
А так вы еще раз придумали краудфандинг. Поздравляю.
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