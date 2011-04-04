Додано: Пон 28 жов, 2019 19:19

greenozon написав: "В соответствии с отчетом консалтинговой фирмы McKinsey о коло 60% мировых банков не генерируют достаточно доходов , что ставит их под риск в случае очередного финансового кризиса. "В соответствии с отчетом консалтинговой фирмы McKinsey о, что ставит их под риск в случае очередного финансового кризиса.

Кстати, а для чего нам вообще (разве что за исключением одного из них) госбанки, если для развития экономики и сбережения средств можно использовать ОВГЗ с целевым назначением. Т. е. выпускать целевые ОВГЗ для строительства / ремонта объектов госзначения. Например, чтобы завершить строительство Подольско-Воскресенского моста необходимо 11 млрд. грн. Для финансирования каждого из этапов работ выпускаются ОВГЗ на определенную сумму. 15% годовых по ОВГЗ все же значительно меньше, чем предложат те же госбанки.Населению можно тоже предложить розничные ОВГЗ сроком на год с правом выбора финансирования того или иного объекта (ремонт, приобретение нового оборудования для школ, больниц, пр.) или даже для спасения чей-нибудь жизни - оплаты дорогостоящей операции за рубежом, приобретение необходимых лекарств. Т. е. для всего того, что должно финансировать государство, но, как правило не хватает либо средств, либо же расходуются они с воровством и откатами.На практике это будет выглядеть так:1. Допустим, я хочу вложить средства в ОВГЗ с целевым финансированием.2. Из предложенных объектов, я выбираю тот, куда хочу направить свои средства по ОВГЗ, например, для закупки оборудования конкретной больницы.3. Из необходимого, выбираю то, с указанием цены по которой оно будет приобретаться, что считаю нужным. Например, 20 специальных кроватей на общую сумму в 200 000 грн. или же делаю свой взнос на приобретение какого-нибудь дорогостоящего оборудования стоимостью в миллион. Т. е. будет отображаться, 200 000 грн. есть, осталось еще 800 000 грн.4. Оформляю сделку.5. По желанию, могу сходить в ту самую больницу посмотреть на новые кровати.6. Через год получаю вложенные в ОВГЗ деньги вместе с процентами.7. Снова на год приобретаю новые розничные ОВГЗ с целевым финансированием.