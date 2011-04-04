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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:47

  chipmunk написав:Що зараз по доляру на рік краще, комінвест/земкап/альянс 5.5 чи ще є хтось?

Мисто банк. Краще чи ні - хз
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:16

  chipmunk написав:Що зараз по доляру на рік краще, комінвест/земкап/альянс 5.5 чи ще є хтось?

Где Вы увидели 5,5 в Альянсе?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  reef написав:Где Вы увидели 5,5 в Альянсе?

мінфін обіцяє, чи бреше?
https://minfin.com.ua/ua/deposits/307-o ... 811&term=0
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:44

  chipmunk написав:
  reef написав:Где Вы увидели 5,5 в Альянсе?

мінфін обіцяє, чи бреше?
https://minfin.com.ua/ua/deposits/307-o ... 811&term=0

Минфин я не учёл. :(
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:45

Re: Байки про банки і не тільки....

По Евро что-то есть интересное на полгода?
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:57

  chipmunk написав:
  reef написав:Где Вы увидели 5,5 в Альянсе?

мінфін обіцяє, чи бреше?
https://minfin.com.ua/ua/deposits/307-o ... 811&term=0

Такие условия при размещении больше 10к - если под фонд, то ставка 4,5+0,35 бонус
Земкап - 5,5 на полгода только
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 18:38

Гомусь згадав як тітонка Го не змогла в Сбері супостата 200$ купити :)
http://finbalance.com.ua/news/v-arhentini-vveli-limit-na-kupivlyu-valyuti-fizosobami-200-na-misyats
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 18:52

  Квесторе_поверніться написав:Гомусь згадав як тітонка Го не змогла в Сбері супостата 200$ купити :)
http://finbalance.com.ua/news/v-arhentini-vveli-limit-na-kupivlyu-valyuti-fizosobami-200-na-misyats


  zzzzzz написав:З 5 листопада фізичні особи зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень за сумою

Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.


Изменения вступают в силу с 5 ноября.

https://bank.gov.ua/news/all/z-5-listop ... -za-sumoyu
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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  THB написав:
  chipmunk написав:Що зараз по доляру на рік краще, комінвест/земкап/альянс 5.5 чи ще є хтось?

Мисто банк. Краще чи ні - хз


АСВИО ще краще.
Мабуть. )
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