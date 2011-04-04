На 0,5% краще, ніж банк міністра (Моно - 18,5% із щомісячною виплатою)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 жов, 2019 10:41
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:50
P.S. Для тех, кто не читает ветку А-Банка. Эпохальное событие. Собирались запускать в примате, а вышло вот как...
Додано: Сер 30 жов, 2019 13:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Я поначалу думал, что можно поделиться деньгами не клиентами банка, т. е. токен карты привязывается к учётке Google Pay, к которому привязан мобильный номер... Но получается между клиентами одного банка.
Додано: Сер 30 жов, 2019 13:45
Повышение депоставок - это тренд. За последний месяц повысили - А-банк, Универсал, Моно... И это вопреки снижению учётной ставки НБУ.
P.S. К Новому году жду ещё поднятия на 0,5%. ИМХО.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 14:02
Uber выходит на рынок финансовых услуг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 30 жов, 2019 14:47
Так и есть - можно клиенту А-Банка поделиться деньгами с НЕклиентом А-Банка, то есть вообще любому человеку. У этого неклиента должно быть установлено приложение А24 на смартфоне с NFC и Google Pay, разумеется.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:59
Депутати ВР пропонують ввести диференційовану шкалу військового збору. Його розмір залежатиме від рівня середньомісячного доходу громадян.
Про це сказано в законопроекті №2252-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо диференціації ставки військового збору».
Пропонується встановити наростаючу шкалу ставок військового збору в залежності від розміру середньомісячного доходу громадян:
0,5% – для доходів, які перевищують розмір мінімальної заробітної плати;
1,0% – для доходів у обсязі від 1 мінімальної заробітної плати до 15 000 грн;
1,5% – для доходів у обсязі від 15 000 грн до 40 000 грн;
2,5% – для доходів у обсязі від 40 000 грн до 100 000 грн;
Картки для зберігання грошей
3,5% – для доходів у обсязі від 100 000 грн до 500 000 грн;
4,5% – для доходів у обсязі від 500 000 грн до 1 000 000 грн;
5,5% – для доходів у обсязі від 1 000 000 грн до 5 000 000 грн;
6,5% – для доходів у обсязі від 5 000 000 грн до 25 000 000 грн;
8,5% – для доходів у обсязі від 25 000 000 грн до 100 000 000 грн;
10,0% – для доходів у обсязі від 100 000 000 грн і більше.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45898 ... vogo-zboru
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:37
Давно пора
Ввести и так же дифференцированный подоходный налог.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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