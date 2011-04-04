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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:12

Re: Байки про банки і не тільки....

jump написав:Депутати ВР пропонують ввести диференційовану шкалу військового збору. Його розмір залежатиме від рівня середньомісячного доходу громадян.

Про це сказано в законопроекті №2252-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо диференціації ставки військового збору».

Пропонується встановити наростаючу шкалу ставок військового збору в залежності від розміру середньомісячного доходу громадян:

https://news.finance.ua/ua/news/-/45898 ... vogo-zboru


Это ни о чем, любой депутат может подать любую ересь.
Шансы превратиться в Закон есть только у законопроекта, поданного слугой народа.
Это не тот случай.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Та да, я вообще удивлен, что Свобода представлена в парламенте, хотя когда-то весьма близок был к этой партии)
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Повышение депоставок - это тренд.

Це тільки окремі банки підвищують.
1. Всяка пузата дрібнота.
2. Трошки більші які займаються високомаржинальним кредитуванням.
Загальну ставку диктує ОВДП - на жаль Ненька УКраїна на підсосі цих позик.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:41

Окрім ОВДП банки мають ще десяток інших інструментів для генерування прибутку :!:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:41

  zzzzzz написав:банк Порошенко видать неважно себя чувствует )))

на год 18% с ежемесячной выплатой))

Кононенко кажуть вже відпочиває на дикому заході. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:57

  V2 написав:
  zzzzzz написав:банк Порошенко видать неважно себя чувствует )))

на год 18% с ежемесячной выплатой))


На 0,5% краще, ніж банк міністра (Моно - 18,5% із щомісячною виплатою) :D

В наших краях 2 відділення
http://www.ii-bank.com.ua/Regions/Lviv.
Потрібно завітати...вклад від 367 днів в Пороха. :wink:
А гривня повинна бути міцна як криця.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:35

І про господарку можна подивитися
http://www.ii-bank.com.ua/files/ZvitIII2019.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:09

Валютні вклади продовжують дешевшати.
У жовтні відразу 7 великих банків зрізали ставки за депозитами в доларах і євро.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:20

  greenozon написав:Валютні вклади продовжують дешевшати.
У жовтні відразу 7 великих банків зрізали ставки за депозитами в доларах і євро.


Підвищив дохідність вкладів тільки А-банк — на 0,9% до 3,5% річних при розміщенні вкладу на 12 місяців.

Вся надія на гривню.
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