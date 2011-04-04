Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Це тільки окремі банки підвищують. 1. Всяка пузата дрібнота. 2. Трошки більші які займаються високомаржинальним кредитуванням. Загальну ставку диктує ОВДП - на жаль Ненька УКраїна на підсосі цих позик.
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zzzzzz написав:банк Порошенко видать неважно себя чувствует )))
на год 18% с ежемесячной выплатой))
Кононенко кажуть вже відпочиває на дикому заході. Ні?
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greenozon написав:Валютні вклади продовжують дешевшати. У жовтні відразу 7 великих банків зрізали ставки за депозитами в доларах і євро.
Підвищив дохідність вкладів тільки А-банк — на 0,9% до 3,5% річних при розміщенні вкладу на 12 місяців.
Вся надія на гривню.
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