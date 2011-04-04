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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:44
greenozon написав:
Валютні вклади продовжують дешевшати.
У жовтні відразу 7 великих банків зрізали ставки за депозитами в доларах і євро.
Підвищив дохідність вкладів тільки А-банк
— на 0,9% до 3,5% річних при розміщенні вкладу на 12 місяців.
Сьогодні Моня підвищив дохідність по валюті (згідно її повідомлення, з додатку).
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