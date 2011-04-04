Сьогодні Моня підвищив дохідність по валюті (згідно її повідомлення, з додатку).
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:44
Сьогодні Моня підвищив дохідність по валюті (згідно її повідомлення, з додатку).
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Додано: Чет 31 жов, 2019 16:08
прикалываются
С 31.10.2019г. мы повысили процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в валюте на срок от 1 до 12 месяцев — % ставка с капитализацией процентов за весь срок депозита:
в долларах до 3,82% годовых;
в евро до 2,78% годовых.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:18
Не могу понять для кого это сделали?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Для тих, хто хоче залишатися "Інкогніто"))
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:43
У січні-вересні 2019 року платоспроможні банки отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку, що в 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:09
инкогнито на 14 штук? ))) Это уже точно маньяк с шапкой из фольги))
В самом деле - кто-нибудь знает пользователей этого продукта?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:39
Re: Байки про банки і не тільки....
10 карт і вже 140штук)) Якщо вона не потрібна 99% користувачів, то це не причина обмежувати 1%)) Не знаєте, що з нею робити - користуйтеся іншими варіантами.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:40
де саме?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:47
обнал инкогнито,была такая "Штука" у фидота.
Для расчетов инкогнито хватает виртуалки ощАда
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:07
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
правда поки що в 1ому читанні.
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