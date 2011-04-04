Ну і Фонд мінімум до 500000 пора піднімати...банок не вистачає.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:33
Ну і Фонд мінімум до 500000 пора піднімати...банок не вистачає.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:44
Рассылка через Вайбер
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:51
Коллеги, а чем сейчас можно заплатить за Год без абонплат на водафон с плюшками?
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:00
Не уверен, что оплата телефона прокатит, но как вариант
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:12
получається це приватна (адресна) пропозиція, бо на офіційному сайті про це жодної згадки немає.
+50грн !
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Додано: Нед 03 лис, 2019 13:18
Була ...приватна...але Піню не відвідав ....відвідав Пороха.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12
а подивитись спочатку
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