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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:33

  greenozon написав:Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн

правда поки що в 1ому читанні.

Ну і Фонд мінімум до 500000 пора піднімати...банок не вистачає. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:44

  greenozon написав:
  SAndriy1 написав:Кредит-Днепр сегодня и завтра 18,75% на полгода, % в конце


де саме?
https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... _11_19.pdf

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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:51

Коллеги, а чем сейчас можно заплатить за Год без абонплат на водафон с плюшками?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:00

  la9 написав:Коллеги, а чем сейчас можно заплатить за Год без абонплат на водафон с плюшками?

Не уверен, что оплата телефона прокатит, но как вариант
https://promos.privatbank.ua/ru/chernaya-pyatnica-pozaviduet
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:12

  SAndriy1 написав:
  greenozon написав:
  SAndriy1 написав:Кредит-Днепр сегодня и завтра 18,75% на полгода, % в конце


де саме?
https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... _11_19.pdf

Рассылка через Вайбер


получається це приватна (адресна) пропозиція, бо на офіційному сайті про це жодної згадки немає.
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greenozon
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Була ...приватна...але Піню не відвідав :( ....відвідав Пороха. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12

  greenozon написав:получається це приватна (адресна) пропозиція, бо на офіційному сайті про це жодної згадки немає.


а подивитись спочатку

https://creditdnepr.com.ua/novyna/zaosh ... -depozytnu
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