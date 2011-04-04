Берем перший банк що попав під руку і дає бонус від мінфіна
читайте деталізацію виплат і там буде відповідь
коротко - податок лягає на вас
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:53
demichh
Берем перший банк що попав під руку і дає бонус від мінфіна
читайте деталізацію виплат і там буде відповідь
коротко - податок лягає на вас
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:50
Карта от УкрСиббанка с кэшбеком 5% на интернет покупки.
Форма для подачи заявки:
Или Велика5 от ТАСа дает 1% за пополнение мобильного через сайт.
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:57
Re: Байки про банки і не тільки....
|