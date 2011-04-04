Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:53
demichh
Берем перший банк що попав під руку і дає бонус від мінфіна
https://minfin.com.ua/ua/deposits/380-k ... 573&term=0
читайте деталізацію виплат і там буде відповідь
коротко - податок лягає на вас
greenozon
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:50
la9 написав:
без абонплат заканчивается 29.11
Карта от УкрСиббанка с кэшбеком 5% на интернет покупки.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Форма для подачи заявки:
https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/
Или Велика5 от ТАСа дает 1% за пополнение мобильного через сайт.
Gln_Vlrn
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:56
Gln_Vlrn написав:
Карта от УкрСиббанка с кэшбеком 5% на интернет покупки.
Плюсанул. Только по Укрсиб вопрос - карта, якобы только за инет-магазины. По крайней мере, после 16-го должна быть инфо - попадает телефон или нет
la9
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:57
Gln_Vlrn написав:
Или Велика5 от ТАСа дает 1% за пополнение мобильного через сайт.
Только за кредитные или за любые?
la9
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:42
la9 за кредитные. А пополнять с сайте мобильного оператора.
Gln_Vlrn
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:01
la9 написав: Gln_Vlrn написав:
Или Велика5 от ТАСа дает 1% за пополнение мобильного через сайт.
Только за кредитные или за любые?
за любые. п.2
Інші операції покупок в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет (за
виключенням операцій, вказаних в п.1 даної таблиці) 1% Бонуси нараховуються лише на ту частину суми операції, що була списана за рахунок ліміту кредитної лінії та власних коштів у момент проведення операції за рахунком.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39
la9 написав: Gln_Vlrn написав:
Карта от УкрСиббанка с кэшбеком 5% на интернет покупки.
Плюсанул. Только по Укрсиб вопрос - карта, якобы только за инет-магазины. По крайней мере, после 16-го должна быть инфо - попадает телефон или нет
Про телефон я еще не пробовала.
Но если судить по ТАСу (В5), то если я пополняю через ТАС2U, то кэшбека нет, а если с сайта киевстара, то 1% приходит.
Gln_Vlrn
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:06
Gln_Vlrn написав:
Но если судить по ТАСу (В5), то если я пополняю через ТАС2U, то кэшбека нет, а если с сайта киевстара, то 1% приходит.
Опять ошибка.
Через tas2u за мобилки есть кешбек при оплате с В5 (1%).
tmp01
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