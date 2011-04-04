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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:28
Gln_Vlrn написав:tmp01
Странно, а мне не дали, когда я первый раз пополняла
.
После этого и стала пополняться только через сайт.
Як перевіряли? Пам'ятаєте, що кишмиш у ТАСі нараховується після проведення по рахунку, а інформація у СМС чисто інформативна і може не відповідати дійсності?
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