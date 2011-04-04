Як перевіряли? Пам'ятаєте, що кишмиш у ТАСі нараховується після проведення по рахунку, а інформація у СМС чисто інформативна і може не відповідати дійсності?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:28
Як перевіряли? Пам'ятаєте, що кишмиш у ТАСі нараховується після проведення по рахунку, а інформація у СМС чисто інформативна і може не відповідати дійсності?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:15
klug Проверяла по выписке в разделе кэшбека в ТАС2Ю. На горячку тогда не звонила, постеснялась из-за 20 копеек .
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:09
Так я ж запитую, перевіряли коли: одразу, коли трансакція фактично провелася по рахунку, на наступний день після фактичного проведення трансакції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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