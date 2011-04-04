Як перевіряли? Пам'ятаєте, що кишмиш у ТАСі нараховується після проведення по рахунку, а інформація у СМС чисто інформативна і може не відповідати дійсності?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:28
Як перевіряли? Пам'ятаєте, що кишмиш у ТАСі нараховується після проведення по рахунку, а інформація у СМС чисто інформативна і може не відповідати дійсності?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:15
klug Проверяла по выписке в разделе кэшбека в ТАС2Ю. На горячку тогда не звонила, постеснялась из-за 20 копеек .
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:09
Так я ж запитую, перевіряли коли: одразу, коли трансакція фактично провелася по рахунку, на наступний день після фактичного проведення трансакції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:55
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:00
Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:57
В Зем Капитале продолжена на этот месяц акция +1000 грн. за 100 тыс грн. депозит.
Щас ставка на год в гривне 18% +0,5% (за флаер) + 1% (имею в виду выплату 1000 грн.).
Депозитов на 100 тыс. можно открыть несколько штук (кто рискнет), за каждые 100 тыс + 1000 грн. выплатить в конце месяца обещают.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:50
1000 платять чистими?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:55
Re: Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:03
Скільки чекати?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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