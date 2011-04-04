Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ? Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ? Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
ви про гаманець вебмані?
Аж прямо интересно стало: а какие у этой аббревиатуры альтернативные (и хоть сколько-нибудь распространенные) расшифровки есть?
demichh написав:В Зем Капитале продолжена на этот месяц акция +1000 грн. за 100 тыс грн. депозит. Щас ставка на год в гривне 18% +0,5% (за флаер) + 1% (имею в виду выплату 1000 грн.). Депозитов на 100 тыс. можно открыть несколько штук (кто рискнет), за каждые 100 тыс + 1000 грн. выплатить в конце месяца обещают.
la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ? Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
ви про гаманець вебмані?
Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )
demichh написав:В Зем Капитале продолжена на этот месяц акция +1000 грн. за 100 тыс грн. депозит. Щас ставка на год в гривне 18% +0,5% (за флаер) + 1% (имею в виду выплату 1000 грн.). Депозитов на 100 тыс. можно открыть несколько штук (кто рискнет), за каждые 100 тыс + 1000 грн. выплатить в конце месяца обещают.
Нацбанк все понижает ставку а банки (некоторые) повышают. И Универсал решил повысить проценты +выигрыш к чат-ботным 18,5% на год, но депо нужно от 10 тыс. грн. https://www.universalbank.com.ua/lottery Спокусливі переваги до 17.01.20: повний кошик винагород: 200,00 грн.; 500,00 грн. або 1000,00 грн.; щедрий кошик бонусів: +5%, +3%, +1%, +0,75%, +0,5%, +0,25% річних; миттєвий розіграш у зручному електронному форматі; додавання інших бонусів за програмами лояльності;