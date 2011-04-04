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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:04

  greenozon написав:Новий огляд змін по депоставкам в малих банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -pod-nozh/


по власному спостереженню - Аккорд пилососить на 3 міс дистанції по усіх валютах

Недостатньо малих банок в списку.
Братки і Комса2 вже великі?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Новий огляд змін по депоставкам в малих банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -pod-nozh/


по власному спостереженню - Аккорд пилососить на 3 міс дистанції по усіх валютах

Недостатньо малих банок в списку.
Братки і Комса2 вже великі?

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... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:58

  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:06

  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?

Аж прямо интересно стало: а какие у этой аббревиатуры альтернативные (и хоть сколько-нибудь распространенные) расшифровки есть?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:20

  demichh написав:В Зем Капитале продолжена на этот месяц акция +1000 грн. за 100 тыс грн. депозит.
Щас ставка на год в гривне 18% +0,5% (за флаер) + 1% (имею в виду выплату 1000 грн.).
Депозитов на 100 тыс. можно открыть несколько штук (кто рискнет), за каждые 100 тыс + 1000 грн. выплатить в конце месяца обещают.

А флаер где раздобыть можно?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:20

  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?

Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:27

  SAndriy1 написав:
  demichh написав:В Зем Капитале продолжена на этот месяц акция +1000 грн. за 100 тыс грн. депозит.
Щас ставка на год в гривне 18% +0,5% (за флаер) + 1% (имею в виду выплату 1000 грн.).
Депозитов на 100 тыс. можно открыть несколько штук (кто рискнет), за каждые 100 тыс + 1000 грн. выплатить в конце месяца обещают.

А флаер где раздобыть можно?

В киеве, на столах где оформляют депо лежат...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:34

А флаер где раздобыть можно?[/quote]
В киеве, на столах где оформляют депо лежат...[/quote]
Спасибо))) надеюсь, что в Днепре тоже лежат
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:57

Нацбанк все понижает ставку а банки (некоторые) повышают.
И Универсал решил повысить проценты +выигрыш к чат-ботным 18,5% на год, но депо нужно от 10 тыс. грн. https://www.universalbank.com.ua/lottery
Спокусливі переваги до 17.01.20:
повний кошик винагород: 200,00 грн.; 500,00 грн. або 1000,00 грн.;
щедрий кошик бонусів: +5%, +3%, +1%, +0,75%, +0,5%, +0,25% річних;
миттєвий розіграш у зручному електронному форматі;
додавання інших бонусів за програмами лояльності;
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