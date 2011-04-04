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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28

  la9 написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?

Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )


Наприклад тут.
https://xn--24-9kcq8ahd.com/?rid=1603&c ... cur_to=WMZ
Ethereum
 
Повідомлень: 836
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28

  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?

Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )[/quote]

Наприклад тут. Є інші.
https://xn--24-9kcq8ahd.com/?rid=1603&c ... cur_to=WMZ
Ethereum
 
Повідомлень: 836
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 592593594595
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