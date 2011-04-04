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la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ? Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
ви про гаманець вебмані?
Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )
la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ? Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
ви про гаманець вебмані?
Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )[/quote]