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la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ? Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
ви про гаманець вебмані?
Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )
la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ? Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...
ви про гаманець вебмані?
Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )[/quote]
Таку цікаву табличку намалювали https://kurs.com.ua/novost/140105-top-20-samih-nadezhnih-bankov-ukraini/ Як сюди затесались наші місцеві Швейцари - незрозуміло. Цікава якість активів. В трійки Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки якість взагалі неможливо оцінити. А в Ахметбая, Цигана, Молодшого Пшека і Львівських швейцарів якість найнижча. Так шо сумніваюсь шо Молодшого Пшека власться дорого продати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Согласен. Нет времени нарасшифровки конспирологических задач
Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Согласен. Нет времени нарасшифровки конспирологических задач
Это да. Причем сам смысл "шифрования" не понятен. -- что бы офпреды не догадались, что это о них? -- так "код" хотя бы раз в неделю менять нужно...