Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:29

Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.