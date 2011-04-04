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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 593594595596>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28

  la9 написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?

Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )


Наприклад тут.
https://xn--24-9kcq8ahd.com/?rid=1603&c ... cur_to=WMZ
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28

  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?

Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )[/quote]

Наприклад тут. Є інші.
https://xn--24-9kcq8ahd.com/?rid=1603&c ... cur_to=WMZ
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:52

Таку цікаву табличку намалювали
https://kurs.com.ua/novost/140105-top-20-samih-nadezhnih-bankov-ukraini/
Як сюди затесались наші місцеві Швейцари - незрозуміло.
Цікава якість активів.
В трійки Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки якість взагалі неможливо оцінити. :wink:
А в Ахметбая, Цигана, Молодшого Пшека і Львівських швейцарів якість найнижча.
Так шо сумніваюсь шо Молодшого Пшека власться дорого продати. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:31

  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!


Согласен. Нет времени нарасшифровки конспирологических задач
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:42

  Investor_K написав:
  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!


Согласен. Нет времени нарасшифровки конспирологических задач

Это да. Причем сам смысл "шифрования" не понятен. -- что бы офпреды не догадались, что это о них? -- так "код" хотя бы раз в неделю менять нужно...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:59

  Ethereum написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, возможно, вопрос не в тему, подскажите, как проще/дешевле пополнить чужой WMZ?
Пользовался очень давно, есть свой дол. кошелек, но сейчас вообще не в теме и в море информации можно утонуть...


ви про гаманець вебмані?

Да, долларовый кошелек в вебмани. Инфы немеряно , запутался совсем )


Наприклад тут. Є інші.
https://xn--24-9kcq8ahd.com/?rid=1603&c ... cur_to=WMZ[/quote]


Поповнили? Дав вам у приват багато обмінників.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:36

Теоретический вопрос.
Может ли человек открыть счёт в банке на имя родственника (по доверенности) ?
Или такое в принципе невозможно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:46

  mustbe написав:Теоретический вопрос.
Может ли человек открыть счёт в банке на имя родственника (по доверенности) ?
Или такое в принципе невозможно ?

Можно -- нужна "доверенность на распоряжение банковским счетом". Но есть вероятность натолкнуться на какие-то внутренние инструкции/распоряжения.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:52

  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!


Так ему наверно лет 16, от того и играется... Нет ни одно его сообщения без этой хрени!
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