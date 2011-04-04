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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:03
mustbe написав:
Теоретический вопрос.
Может ли человек открыть счёт в банке на имя родственника (по доверенности) ?
Или такое в принципе невозможно ?
хороший вопрос.трижды делал.укргаз и универсал-норм\.абанк -призвезденный,всё что свзязано с картами там табу.
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Яша
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:07
Яша написав: mustbe написав:
Теоретический вопрос.
Может ли человек открыть счёт в банке на имя родственника (по доверенности) ?
Или такое в принципе невозможно ?
хороший вопрос.трижды делал.укргаз и универсал-норм\.абанк -призвезденный,всё что свзязано с картами там табу.
Это все ихний корезоид -- им студенты забыли такой вариант написать -- карту получает один человек, а владеет другой.
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_hunter
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:17
ще одна вонюча вата появилась...
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greenozon
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