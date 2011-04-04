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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:07
Яша написав: mustbe написав:
Теоретический вопрос.
Может ли человек открыть счёт в банке на имя родственника (по доверенности) ?
Или такое в принципе невозможно ?
хороший вопрос.трижды делал.укргаз и универсал-норм\.абанк -призвезденный,всё что свзязано с картами там табу.
Это все ихний корезоид -- им студенты забыли такой вариант написать -- карту получает один человек, а владеет другой.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:11
Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Забанить - погарячились (буває розумні речі говорить), але ось цей "лексіконий базар" дійсно напрягає і зовсім не личить...
P.S. Автор цієї гілки міг писати красиво, заовульовано, літературно, з ізюминкою. Але копірастам (і навіть нік про це говорить) - не всім дано. Факт.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:34
Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
кого забанили то? а то сами загадками говорите.
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