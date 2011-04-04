|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:11
Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Забанить - погарячились (буває розумні речі говорить), але ось цей "лексіконий базар" дійсно напрягає і зовсім не личить...
P.S. Автор цієї гілки міг писати красиво, заовульовано, літературно, з ізюминкою. Але копірастам (і навіть нік про це говорить) - не всім дано. Факт.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1823
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:34
Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
кого забанили то? а то сами загадками говорите.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5862
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:10
mephala написав: Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
кого забанили то? а то сами загадками говорите.
То сообщение -- прямо под "основным" сообщением было -- никаких загадок -- все сразу понятно.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1159
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:17
См. viewtopic.php?p=4481516#p4481516
Модератор даже відзнаку мне втулил
А вы злые какие то
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29543
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2361 раз.
- Подякували: 3419 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:29
Плюсону спецом, хоча в мобайлі це неможливо. Бо треба бути добрішими. А жаргон є усюди, до нього швидко звикаєш, тим більше з тлумачем, як у Вас. Дякую!
Востаннє редагувалось kreuz
в П'ят 08 лис, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1883
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:30
на зоні зеки теж шифруються
сленг там всякий, блатний базар придумали
навіщо цей пережиток??
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6456
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:34
Це ж для створення особливої атмосфери специфічної спільноти, зовсім не пережиток. А неофітам для зацікавлення...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1883
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:50
В УкрГазі сьогодні влаштували маски-шоу у головному офісі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25884
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 6068 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|211586
|
|
|50
|79344
|
|
|18
|20256
|
|