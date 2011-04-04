RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:11

  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!


Забанить - погарячились (буває розумні речі говорить), але ось цей "лексіконий базар" дійсно напрягає і зовсім не личить...

P.S. Автор цієї гілки міг писати красиво, заовульовано, літературно, з ізюминкою. Але копірастам (і навіть нік про це говорить) - не всім дано. Факт.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:34

  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

кого забанили то? а то сами загадками говорите.
mephala
 
Повідомлень: 5862
З нами з: 07.04.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:10

  mephala написав:
  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

кого забанили то? а то сами загадками говорите.

То сообщение -- прямо под "основным" сообщением было -- никаких загадок -- все сразу понятно.
_hunter
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:17

См. viewtopic.php?p=4481516#p4481516
Модератор даже відзнаку мне втулил :)
А вы злые какие то :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29543
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3419 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:29

Плюсону спецом, хоча в мобайлі це неможливо. Бо треба бути добрішими. А жаргон є усюди, до нього швидко звикаєш, тим більше з тлумачем, як у Вас. Дякую!
Востаннє редагувалось kreuz в П'ят 08 лис, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:30

на зоні зеки теж шифруються
сленг там всякий, блатний базар придумали

навіщо цей пережиток??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6456
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Це ж для створення особливої атмосфери специфічної спільноти, зовсім не пережиток. А неофітам для зацікавлення...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:50

Re: Байки про банки і не тільки....

В УкрГазі сьогодні влаштували маски-шоу у головному офісі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25884
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6068 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 593594595596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211586
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 79344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20256
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.