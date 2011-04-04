И откуда дровишки?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:10
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:17
Станом на сьогодні по УГБ
*К. Рожкова заявила, що Мінфін працює з IFC щодо входження цієї міжнародної фінансової організації (з групи Світового банку) в капітал Укргазбанку. "Ця подія повинна статися вже найближчим часом".
*Мінфін: "IFC високо оцінив результати роботи Укргазбанку, який знизив частку NPLs до рівня 10%, що стало можливим завдяки успішному впровадженню реформи корпоративного управління”.
*Укргазбанк повідомив у системі розкриття інформації НКЦПФР, що 25 листопада відбудуться позачергові збори його акціонерів, на яких буде розглянути питання про затвердження умов кредитного договору між банком та IFC.
*В IFC заявляли про можливість видачі кредиту для Укргазбанку з опцією його конвертації в капітал.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:21
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