И откуда дровишки?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:10
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:17
Станом на сьогодні по УГБ
*К. Рожкова заявила, що Мінфін працює з IFC щодо входження цієї міжнародної фінансової організації (з групи Світового банку) в капітал Укргазбанку. "Ця подія повинна статися вже найближчим часом".
*Мінфін: "IFC високо оцінив результати роботи Укргазбанку, який знизив частку NPLs до рівня 10%, що стало можливим завдяки успішному впровадженню реформи корпоративного управління”.
*Укргазбанк повідомив у системі розкриття інформації НКЦПФР, що 25 листопада відбудуться позачергові збори його акціонерів, на яких буде розглянути питання про затвердження умов кредитного договору між банком та IFC.
*В IFC заявляли про можливість видачі кредиту для Укргазбанку з опцією його конвертації в капітал.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:21
Цікава динаміка
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Депозит «Ідеальні 30» - це депозит із високою відсотковою ставкою на перший місяць дії вкладу.
п.с Вроде не было.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 09 лис, 2019 13:31
А як на мене, вже було. Хоча байдуже, бо середня виходить приблизно 17.4%=(30+11*16.25)%/12, що зовсім небагато, та хіба Малий більше може запропонувати ;)
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Мав справу з Индейцами. Неудобно, без комисса снимать проценты только в их банкоматье, на безрыбье это торба.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:52
З ними можна зіграти в "коротку": 3 міс. під 18% (макс. 50 000).
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Можно, но куды потом девать эти грн --> ведь во всех остальных банках ахции пройдут.
Есть Универсал - примет все , но фонд 200к не резиновый и Универсал стремает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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