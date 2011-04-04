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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:10

  Investor_K написав:
  Faceless написав:В УкрГазі сьогодні влаштували маски-шоу у головному офісі
А причина?

И откуда дровишки?
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:17

Станом на сьогодні по УГБ
*К. Рожкова заявила, що Мінфін працює з IFC щодо входження цієї міжнародної фінансової організації (з групи Світового банку) в капітал Укргазбанку. "Ця подія повинна статися вже найближчим часом".
*Мінфін: "IFC високо оцінив результати роботи Укргазбанку, який знизив частку NPLs до рівня 10%, що стало можливим завдяки успішному впровадженню реформи корпоративного управління”.
*Укргазбанк повідомив у системі розкриття інформації НКЦПФР, що 25 листопада відбудуться позачергові збори його акціонерів, на яких буде розглянути питання про затвердження умов кредитного договору між банком та IFC.
*В IFC заявляли про можливість видачі кредиту для Укргазбанку з опцією його конвертації в капітал.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... banku.html
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-ifc-n ... krhazbanku
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:21

Цікава динаміка 8)
Зображення
http://финбаланс.ком.юа/news/ukrhazban ... -misyatsiv
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Депозит «Ідеальні 30» - це депозит із високою відсотковою ставкою на перший місяць дії вкладу.
https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s/ideal30/
п.с Вроде не было.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:31

  ruvex написав:Депозит «Ідеальні 30» - це депозит із високою відсотковою ставкою на перший місяць дії вкладу.
https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s/ideal30/
п.с Вроде не было.

А як на мене, вже було. Хоча байдуже, бо середня виходить приблизно 17.4%=(30+11*16.25)%/12, що зовсім небагато, та хіба Малий більше може запропонувати ;)
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:А як на мене, вже було. Хоча байдуже, бо середня виходить приблизно 17.4%=(30+11*16.25)%/12, що зовсім небагато, та хіба Малий більше може запропонувати ;)


Мав справу з Индейцами. Неудобно, без комисса снимать проценты только в их банкоматье, на безрыбье это торба.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:52

  Goodman написав:
  kreuz написав:А як на мене, вже було. Хоча байдуже, бо середня виходить приблизно 17.4%=(30+11*16.25)%/12, що зовсім небагато, та хіба Малий більше може запропонувати ;)


Мав справу з Индейцами. Неудобно, без комисса снимать проценты только в их банкоматье, на безрыбье это торба.

З ними можна зіграти в "коротку": 3 міс. під 18% (макс. 50 000).
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:З ними можна зіграти в "коротку": 3 міс. під 18% (макс. 50 000).


Можно, но куды потом девать эти грн --> ведь во всех остальных банках ахции пройдут.
Есть Универсал - примет все , но фонд 200к не резиновый и Универсал стремает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:22

Про попытки банков взыскать давно просроченные кредиты и как этому противостоять.
Может кому полезно будет.

https://www.youtube.com/watch?v=OK634AKiZBk
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:27

  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.
Кассандра
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