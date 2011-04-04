Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:42
Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:02
uaprofi
Передпологаю, из-за названия (старого).
Форвард - фарсик.
был БРС - созвучно с барсик, похоже на барсука.
Барсук - как бы безобиден, а вот скунс - вызывает у большенства неприязнь на подсонательном уровне)
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4481516#p4481516
Цитата:
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред
ПС. И вообщем то это не обидные клички, а реальные ники для выражения своего отношения к банке в разничных ситуациях
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