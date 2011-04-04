Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:42
Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:02
uaprofi
Передпологаю, из-за названия (старого).
Форвард - фарсик.
был БРС - созвучно с барсик, похоже на барсука.
Барсук - как бы безобиден, а вот скунс - вызывает у большенства неприязнь на подсонательном уровне)
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4481516#p4481516
Цитата:
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред
ПС. И вообщем то это не обидные клички, а реальные ники для выражения своего отношения к банке в разничных ситуациях
Додано: Нед 10 лис, 2019 03:13
Скунс, тому що банка з душком. Бреше і вводить клієнтів в оману, але не де юре, з тим чисто, а де факто. Ізподтішка пукає і смердить навкруги. Колись були кредитки у скунса. Банка порізала кредитні ліміти і запевняла, що тимчасово, до стабілізації ситуації в країні. І що навіть деяким, кредитні ліміти відновлює індивідуально. Але жодних зафіксованих випадків відновлення лімітів не було. Між тим, банка справно брала плату за обслуговування карти 150 грн. І постійно брехала, що ліміти ось-ось відновлять. Особисто я, тролив банку на її гілці за ті 150 грн... І спровокував банку на відкрите хамство по відношенню до клієнта. Мене обізвали хамом... Тому банка смердюча, як скунс. Гроші не повернули. За 150 грн. зекономлених, закріпили за собою паганяло скунса.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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