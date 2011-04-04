Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:42
Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:02
Востаннє редагувалось an0nym в Нед 10 лис, 2019 05:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 03:13
Скунс, тому що банка з душком. Бреше і вводить клієнтів в оману, але не де юре, з тим чисто, а де факто. Ізподтішка пукає і смердить навкруги. Колись були кредитки у скунса. Банка порізала кредитні ліміти і запевняла, що тимчасово, до стабілізації ситуації в країні. І що навіть деяким, кредитні ліміти відновлює індивідуально. Але жодних зафіксованих випадків відновлення лімітів не було. Між тим, банка справно брала плату за обслуговування карти 150 грн. І постійно брехала, що ліміти ось-ось відновлять. Особисто я, тролив банку на її гілці за ті 150 грн... І спровокував банку на відкрите хамство по відношенню до клієнта. Мене обізвали хамом... Тому банка смердюча, як скунс. Гроші не повернули. За 150 грн. зекономлених, закріпили за собою паганяло скунса.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:33
Плохо Вы знаете скунсов. Это милейшее и доброжелательное животное.
Куча людей держат скунсов в квартире именно потому, что скунс никогда ничего не делает исподтишка. Он не пукает и не смердит.
Если скунс чувствует опасность от какого либо субъекта, то он сначала принимает угрожающую позу, шипит и топает лапками. Более того, он сначала имитирует ложную струю, чтобы отпугнуть "противника". И только в случае, если это не действует, то скунс брызгает в него вонючей струей.
Жадность и Отвага!
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