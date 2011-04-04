Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:42
Кассандра
есть банка который называют Скунс. Почему Скунс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:02
Востаннє редагувалось an0nym в Нед 10 лис, 2019 05:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 03:13
Скунс, тому що банка з душком. Бреше і вводить клієнтів в оману, але не де юре, з тим чисто, а де факто. Ізподтішка пукає і смердить навкруги. Колись були кредитки у скунса. Банка порізала кредитні ліміти і запевняла, що тимчасово, до стабілізації ситуації в країні. І що навіть деяким, кредитні ліміти відновлює індивідуально. Але жодних зафіксованих випадків відновлення лімітів не було. Між тим, банка справно брала плату за обслуговування карти 150 грн. І постійно брехала, що ліміти ось-ось відновлять. Особисто я, тролив банку на її гілці за ті 150 грн... І спровокував банку на відкрите хамство по відношенню до клієнта. Мене обізвали хамом... Тому банка смердюча, як скунс. Гроші не повернули. За 150 грн. зекономлених, закріпили за собою паганяло скунса.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:33
Плохо Вы знаете скунсов. Это милейшее и доброжелательное животное.
Куча людей держат скунсов в квартире именно потому, что скунс никогда ничего не делает исподтишка. Он не пукает и не смердит.
Если скунс чувствует опасность от какого либо субъекта, то он сначала принимает угрожающую позу, шипит и топает лапками. Более того, он сначала имитирует ложную струю, чтобы отпугнуть "противника". И только в случае, если это не действует, то скунс брызгает в него вонючей струей.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:29
На ветке не нашел, проинформировал. Все остальное индивидуально, кому то пригодится, если другие гусарские банки забиты под фонд, то 17+ не так уж и плохо с учетом количества банков с процентами выше 18 и фильтром на присутствие оных в разных регионах, кому то нет.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:59
Джек Ма (власник Алібаба) про майбутнє банків
https://news.finance.ua/ua/news/-/45961 ... skladnishe
получається монобанда перша зрозуміла новий вітер і стала піонером нових змін.
+50грн !
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:12
lubopytnaya Так подробно описано Неужели себе такого завели Ну ка признавайтесь.
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:27
Абсолютно. Ні у світі, ні в Україні до котобанди у жодного дабнку не було ні ІБ, ні застосунку для телефону, ні роботи з приватними клієнтами. Гороховський єдиний у світі візіонер, який зрозумів, що можна заробляти не лише миючи гроші через офшори. (іронія)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:42
Если форум для некоторых посвященных, то и изучать нет смысла. если для всех - то повесьте все эти клички позорные сверху.
А то прям, бери-ищи, чего мы тут понапридумывали.
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