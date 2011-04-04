|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:13
vano80 написав: Кассандра написав: Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage
предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.
Если форум для некоторых посвященных, то и изучать нет смысла. если для всех - то повесьте все эти клички позорные
сверху.
А то прям, бери-ищи, чего мы тут понапридумывали.
вас разве кто-то заставляет сидеть на форуме и что-то изучать? не нравится - не читайте. есть вопросы - спросите.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5659
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 583 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|211603
|
|
|50
|79388
|
|
|18
|20260
|
|