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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:13

  vano80 написав:
  Кассандра написав:
  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.


Если форум для некоторых посвященных, то и изучать нет смысла. если для всех - то повесьте все эти клички позорные :mrgreen: сверху.
А то прям, бери-ищи, чего мы тут понапридумывали.

вас разве кто-то заставляет сидеть на форуме и что-то изучать? не нравится - не читайте. есть вопросы - спросите.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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