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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:13
vano80 написав: Кассандра написав: Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage
предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.
Если форум для некоторых посвященных, то и изучать нет смысла. если для всех - то повесьте все эти клички позорные
сверху.
А то прям, бери-ищи, чего мы тут понапридумывали.
вас разве кто-то заставляет сидеть на форуме и что-то изучать? не нравится - не читайте. есть вопросы - спросите.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Пон 11 лис, 2019 01:57
lubopytnaya написав:
скунс никогда ничего не делает исподтишка. Он не пукает и не смердит.
Если скунс чувствует опасность от какого либо субъекта, то он сначала принимает угрожающую позу, шипит и топает лапками. Более того, он сначала имитирует ложную струю, чтобы отпугнуть "противника". И только в случае, если это не действует, то скунс брызгает в него вонючей струей.
Значить наш скунс особливий...
Найскунсуватіший скунс зі всіх скунсів...
Кассандра написав:Козак-характерник
ну вы прям художник - нечего даже добавить!
Я не чарівник, тобто художник, лише вчуся...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:32
Который они честно слизали у российского тинькоффа
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:35
А кто знает - SEPA платежи из Украины в Европу уже ходят?
И если да, то через какой банк физлицу лучше всего это сделать?
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