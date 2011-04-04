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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:13

  vano80 написав:
  Кассандра написав:
  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.


Если форум для некоторых посвященных, то и изучать нет смысла. если для всех - то повесьте все эти клички позорные :mrgreen: сверху.
А то прям, бери-ищи, чего мы тут понапридумывали.

вас разве кто-то заставляет сидеть на форуме и что-то изучать? не нравится - не читайте. есть вопросы - спросите.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 01:57

  lubopytnaya написав:скунс никогда ничего не делает исподтишка. Он не пукает и не смердит.
Если скунс чувствует опасность от какого либо субъекта, то он сначала принимает угрожающую позу, шипит и топает лапками. Более того, он сначала имитирует ложную струю, чтобы отпугнуть "противника". И только в случае, если это не действует, то скунс брызгает в него вонючей струей.

Значить наш скунс особливий... :P Найскунсуватіший скунс зі всіх скунсів... :P

  Кассандра написав:Козак-характерник ну вы прям художник - нечего даже добавить! :wink:

Я не чарівник, тобто художник, лише вчуся... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:32

  greenozon написав:Джек Ма (власник Алібаба) про майбутнє банків

https://news.finance.ua/ua/news/-/45961 ... skladnishe

получається монобанда перша зрозуміла новий вітер і стала піонером нових змін.

Который они честно слизали у российского тинькоффа
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:35

Re: Байки про банки і не тільки....

А кто знает - SEPA платежи из Украины в Европу уже ходят?
И если да, то через какой банк физлицу лучше всего это сделать?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:26

  tmp01 написав:А кто знает - SEPA платежи из Украины в Европу уже ходят?

Нет, конечно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:47

  escobar написав:
  greenozon написав:Джек Ма (власник Алібаба) про майбутнє банків

https://news.finance.ua/ua/news/-/45961 ... skladnishe

получається монобанда перша зрозуміла новий вітер і стала піонером нових змін.

Который они честно слизали у российского тинькоффа

А что такого сказал этот Ма?
Констатировал факт того, что происходит в мире около 10 лет?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:51

  _hunter написав:
  tmp01 написав:А кто знает - SEPA платежи из Украины в Европу уже ходят?

Нет, конечно.

Жаль ((
А чего "конечно"? И не планируются?

п.с. Не следил за темой, Растолкуйте кто в курсе.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:10

  tmp01 написав:
  _hunter написав:
  tmp01 написав:А кто знает - SEPA платежи из Украины в Европу уже ходят?

Нет, конечно.

Жаль ((
А чего "конечно"? И не планируются?

п.с. Не следил за темой, Растолкуйте кто в курсе.

ПОтому как на IBAN только-только со скрипом перешли. А для SEPA еще кор-счета в подключенных банках иметь нужно. А еще финмониторинг...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:26

  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

аналогично.
жаль только, видны цитаты этой шароварной ереси.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:53

Смотрите, что будет в Украине в последующие год-два:

Минфин заливает деньгами госбанки, помогая обрушить ставки по вкладам

В этом году именно свободные средства бюджета стали основным источником прироста фондирования для банков, говорит аналитик АО "Райффайзенбанк" Денис Порывай. Если бы Минфин не стерилизовал эти средства, доходы россиян были бы больше.
"Экономика чувствует на себе влияние такой консервативной политики, - сказал Порывай по телефону. - Если бы этого инструмента не было, банкам пришлось бы повышать ставки по вкладам".

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-zalivaet-dengami-gosbanki-pomogaya-obrushit-stavki-po-vkladam-1028675682
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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