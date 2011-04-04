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Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.
Если форум для некоторых посвященных, то и изучать нет смысла. если для всех - то повесьте все эти клички позорные сверху. А то прям, бери-ищи, чего мы тут понапридумывали.
вас разве кто-то заставляет сидеть на форуме и что-то изучать? не нравится - не читайте. есть вопросы - спросите.
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lubopytnaya написав:скунс никогда ничего не делает исподтишка. Он не пукает и не смердит. Если скунс чувствует опасность от какого либо субъекта, то он сначала принимает угрожающую позу, шипит и топает лапками. Более того, он сначала имитирует ложную струю, чтобы отпугнуть "противника". И только в случае, если это не действует, то скунс брызгает в него вонючей струей.
Значить наш скунс особливий... Найскунсуватіший скунс зі всіх скунсів...
Кассандра написав:Козак-характерник ну вы прям художник - нечего даже добавить!
Я не чарівник, тобто художник, лише вчуся...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
аналогично. жаль только, видны цитаты этой шароварной ереси.
Смотрите, что будет в Украине в последующие год-два:
Минфин заливает деньгами госбанки, помогая обрушить ставки по вкладам
В этом году именно свободные средства бюджета стали основным источником прироста фондирования для банков, говорит аналитик АО "Райффайзенбанк" Денис Порывай. Если бы Минфин не стерилизовал эти средства, доходы россиян были бы больше. "Экономика чувствует на себе влияние такой консервативной политики, - сказал Порывай по телефону. - Если бы этого инструмента не было, банкам пришлось бы повышать ставки по вкладам".