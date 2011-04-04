Нет, у меня же кот!
А вот моя секретарь пару лет назад решила купить себе скунсика на OLX - там этих скунсов много продается, разных пород и видов. И продавец привез ей скунсика к нам в офис
Это просто прелесть прелестная!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:57
Нет, у меня же кот!
А вот моя секретарь пару лет назад решила купить себе скунсика на OLX - там этих скунсов много продается, разных пород и видов. И продавец привез ей скунсика к нам в офис
Это просто прелесть прелестная!
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:09
...Діючі на сьогодні норми законодавства вимагають від банків поступового збільшення розміру статутного капіталу до 500 млн грн до 11 липня 2024. До ухвалення ВР України відповідного законопроєкту НБУ прийняв рішення перенести з 11 липня 2020 до 1 січня 2021 термін приведення банками розміру статутного та регулятивного капіталу до 300 млн грн. Після ухвалення цього законопроєкту Нацбанком будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів...
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