Додано: Вів 12 лис, 2019 09:58

kreuz написав: Це ж для створення особливої атмосфери специфічної спільноти, зовсім не пережиток. А неофітам для зацікавлення... Це ж для створення особливої атмосфери специфічної спільноти, зовсім не пережиток. А неофітам для зацікавлення...

dybylyzm dybylyzm

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/