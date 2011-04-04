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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 598599600601>
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:16

цікава розмова із топ-чиновником НБУ

зокрема -

...Мы, может, также увидим продолжение процесса сдачи лицензий банками. Я предполагаю, что в следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно. Ранее десять банков самостоятельно покинули рынок....


і багато багато іншого актуального і цікавого

https://nv.ua/biz/finance/kto-stoit-za- ... 52660.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:28

  Вкладчик1234 написав:Смотрите, что будет в Украине в последующие год-два:

Минфин заливает деньгами госбанки, помогая обрушить ставки по вкладам

В этом году именно свободные средства бюджета стали основным источником прироста фондирования для банков, говорит аналитик АО "Райффайзенбанк" Денис Порывай. Если бы Минфин не стерилизовал эти средства, доходы россиян были бы больше.
"Экономика чувствует на себе влияние такой консервативной политики, - сказал Порывай по телефону. - Если бы этого инструмента не было, банкам пришлось бы повышать ставки по вкладам".

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-zalivaet-dengami-gosbanki-pomogaya-obrushit-stavki-po-vkladam-1028675682

Слід дивитись на 10 років вперед.
Порохбанка приймає під 18% депо на 10 років. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:29

  ТИХИЙ написав:...Діючі на сьогодні норми законодавства вимагають від банків поступового збільшення розміру статутного капіталу до 500 млн грн до 11 липня 2024. До ухвалення ВР України відповідного законопроєкту НБУ прийняв рішення перенести з 11 липня 2020 до 1 січня 2021 термін приведення банками розміру статутного та регулятивного капіталу до 300 млн грн. Після ухвалення цього законопроєкту Нацбанком будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів... https://www.bank.gov.ua/news/all/grafik ... omyaksheno

Так вроді казали що для дрібних банків залишать 200 млн статутник? :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:29

Re: Байки про банки і не тільки....

https://nv.ua/biz/finance/sotrudniki-na ... 52926.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:26

  Faceless написав:https://nv.ua/biz/finance/sotrudniki-nabu-seychas-nahodyatsya-v-raffayzen-banke-chtoby-zaderzhat-glavu-pravleniya-istochnik-50052926.html


Було затримано сім осіб. В повідомленні Нацбюро наголосило, що серед них колишні та чинні посадовці Національного банку та "ВіЕйБі Банку", а також менеджери приватних компаній, пов’язаних з Бахматюком. Прізвища не розголошувались.
Проте одно з них все одно стало відомим. Йдеться по голову правління "Райффайзен Банку" Олександра Писарука, який в 2014-2015 роках працював заступником голови НБУ Валерії Гонтаревої і відповідав за банківський нагляд.
Крім того, в списку підозрюваних також сам власник банку Олег Бахматюк та його менеджмент. Проте про затримання бізнесмена наразі нічого невідомо, За інформацією екс-нардепа Сергія Лещенка, Бахматюк виїхав з країни.

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/11/12/653597/

Вывел деньги Бахматюк, а сидеть будут банкиры. :?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:43

  Aps написав:
  Faceless написав:https://nv.ua/biz/finance/sotrudniki-nabu-seychas-nahodyatsya-v-raffayzen-banke-chtoby-zaderzhat-glavu-pravleniya-istochnik-50052926.html


Було затримано сім осіб. В повідомленні Нацбюро наголосило, що серед них колишні та чинні посадовці Національного банку та "ВіЕйБі Банку", а також менеджери приватних компаній, пов’язаних з Бахматюком. Прізвища не розголошувались.
Проте одно з них все одно стало відомим. Йдеться по голову правління "Райффайзен Банку" Олександра Писарука, який в 2014-2015 роках працював заступником голови НБУ Валерії Гонтаревої і відповідав за банківський нагляд.
Крім того, в списку підозрюваних також сам власник банку Олег Бахматюк та його менеджмент. Проте про затримання бізнесмена наразі нічого невідомо, За інформацією екс-нардепа Сергія Лещенка, Бахматюк виїхав з країни.

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/11/12/653597/

Вывел деньги Бахматюк, а сидеть будут банкиры. :?

Бахматюк учредитель(даже это не факт). Отвечают всегда директор и главный бухгалтер.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:45

  Вкладчик1234 написав:Смотрите, что будет в Украине в последующие год-два:

Минфин заливает деньгами госбанки, помогая обрушить ставки по вкладам

В этом году именно свободные средства бюджета стали основным источником прироста фондирования для банков, говорит аналитик АО "Райффайзенбанк" Денис Порывай. Если бы Минфин не стерилизовал эти средства, доходы россиян были бы больше.
"Экономика чувствует на себе влияние такой консервативной политики, - сказал Порывай по телефону. - Если бы этого инструмента не было, банкам пришлось бы повышать ставки по вкладам".

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-zalivaet-dengami-gosbanki-pomogaya-obrushit-stavki-po-vkladam-1028675682

Начиная с 2019 риски БС и страновые и так не соответствуют профиту.поэтому давно уже пришло время альтернатив.конечно приятно иметь надёжный пассивный доход с депозитов,но увы.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:давно уже пришло время альтернатив


Які альтернативи розглядаєте?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:58

  kreuz написав:Це ж для створення особливої атмосфери специфічної спільноти, зовсім не пережиток. А неофітам для зацікавлення...

dybylyzm
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:59

  LuckyG написав:
  Aps написав: Вывел деньги Бахматюк, а сидеть будут банкиры. :?

Бахматюк учредитель(даже это не факт). Отвечают всегда директор и главный бухгалтер.


Директор и бухгалтер естественно за это несут ответсвенность, но не только.
Отвечать должен организатор и участники.
Реально думаете что Бахматюк тут не в курсе был?
Aps
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