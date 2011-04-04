Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
...Мы, может, также увидим продолжение процесса сдачи лицензий банками. Я предполагаю, что в следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно. Ранее десять банков самостоятельно покинули рынок....
Вкладчик1234 написав:Смотрите, что будет в Украине в последующие год-два:
Минфин заливает деньгами госбанки, помогая обрушить ставки по вкладам
В этом году именно свободные средства бюджета стали основным источником прироста фондирования для банков, говорит аналитик АО "Райффайзенбанк" Денис Порывай. Если бы Минфин не стерилизовал эти средства, доходы россиян были бы больше. "Экономика чувствует на себе влияние такой консервативной политики, - сказал Порывай по телефону. - Если бы этого инструмента не было, банкам пришлось бы повышать ставки по вкладам".
Слід дивитись на 10 років вперед. Порохбанка приймає під 18% депо на 10 років.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ТИХИЙ написав:...Діючі на сьогодні норми законодавства вимагають від банків поступового збільшення розміру статутного капіталу до 500 млн грн до 11 липня 2024. До ухвалення ВР України відповідного законопроєкту НБУ прийняв рішення перенести з 11 липня 2020 до 1 січня 2021 термін приведення банками розміру статутного та регулятивного капіталу до 300 млн грн. Після ухвалення цього законопроєкту Нацбанком будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів... https://www.bank.gov.ua/news/all/grafik ... omyaksheno
Так вроді казали що для дрібних банків залишать 200 млн статутник?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Було затримано сім осіб. В повідомленні Нацбюро наголосило, що серед них колишні та чинні посадовці Національного банку та "ВіЕйБі Банку", а також менеджери приватних компаній, пов’язаних з Бахматюком. Прізвища не розголошувались. Проте одно з них все одно стало відомим. Йдеться по голову правління "Райффайзен Банку" Олександра Писарука, який в 2014-2015 роках працював заступником голови НБУ Валерії Гонтаревої і відповідав за банківський нагляд. Крім того, в списку підозрюваних також сам власник банку Олег Бахматюк та його менеджмент. Проте про затримання бізнесмена наразі нічого невідомо, За інформацією екс-нардепа Сергія Лещенка, Бахматюк виїхав з країни.
Було затримано сім осіб. В повідомленні Нацбюро наголосило, що серед них колишні та чинні посадовці Національного банку та "ВіЕйБі Банку", а також менеджери приватних компаній, пов’язаних з Бахматюком. Прізвища не розголошувались. Проте одно з них все одно стало відомим. Йдеться по голову правління "Райффайзен Банку" Олександра Писарука, який в 2014-2015 роках працював заступником голови НБУ Валерії Гонтаревої і відповідав за банківський нагляд. Крім того, в списку підозрюваних також сам власник банку Олег Бахматюк та його менеджмент. Проте про затримання бізнесмена наразі нічого невідомо, За інформацією екс-нардепа Сергія Лещенка, Бахматюк виїхав з країни.
Вкладчик1234 написав:Смотрите, что будет в Украине в последующие год-два:
Минфин заливает деньгами госбанки, помогая обрушить ставки по вкладам
В этом году именно свободные средства бюджета стали основным источником прироста фондирования для банков, говорит аналитик АО "Райффайзенбанк" Денис Порывай. Если бы Минфин не стерилизовал эти средства, доходы россиян были бы больше. "Экономика чувствует на себе влияние такой консервативной политики, - сказал Порывай по телефону. - Если бы этого инструмента не было, банкам пришлось бы повышать ставки по вкладам".