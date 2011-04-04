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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:02

  klug написав:
  greenozon написав:Джек Ма (власник Алібаба) про майбутнє банків

https://news.finance.ua/ua/news/-/45961 ... skladnishe

получається монобанда перша зрозуміла новий вітер і стала піонером нових змін.

Абсолютно. Ні у світі, ні в Україні до котобанди у жодного дабнку не було ні ІБ, ні застосунку для телефону, ні роботи з приватними клієнтами. Гороховський єдиний у світі візіонер, який зрозумів, що можна заробляти не лише миючи гроші через офшори. (іронія)

тонко аж толсто
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:16

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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:24

Чесний журналіст/депутат?

Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями
Про це повідомляє BIHUS info.

Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.

Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.

У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.

Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.

При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.

У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.

За інформацією журналістів, мама Дубінського купила 19 об'єктів нерухомості за 1 млн за чотири роки, а значна їх частина з’явилася перед виборами.
https://espreso.tv/news/2019/11/11/rody ... bihus_info
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями


тюю... так мало, слабак цей Дубінський
гляньте краще на братів Дубнечиів, там сотні (!!) квартир, машин і дач
от з кого треба брати приклад
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:30

greenozon
Там хоч якийсь натяк на бізнес, а тут ... :(
V2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:32

(с) правило дикого кап-ма:
не питай мене як я заробив перший муйльон,
запитай як перший мільярд! :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:33

  greenozon написав:цікава розмова із топ-чиновником НБУ

зокрема -

...Мы, может, также увидим продолжение процесса сдачи лицензий банками. Я предполагаю, что в следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно. Ранее десять банков самостоятельно покинули рынок....


і багато багато іншого актуального і цікавого

https://nv.ua/biz/finance/kto-stoit-za- ... 52660.html


"...до 1 июля мы хотим разработать и обеспечить принятие парламентом всех новых законов, которые регулируют сегменты рынка. Мы надеемся, что это позволит создать необходимые точки роста, потому что тот же рынок лизинга говорит: дайте нам новый закон и эта услуга станет очень востребованной..."

Вот читаешь этих чиновников, которые на голубом глазу считают, что если не будет законов о приеме пищи или о дыхании, и они не начнут своими шаловливыми ручками это дело регулировать, то люди подохнут от голода или задохнутся... самки собак
Ещё бы интересно было бы узнать, за какие такие три нарушения финмониторинга, нбу может лишить компанию бизнеса - вот просто любопытно
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:36

  tmp01 написав:
  _hunter написав:
  tmp01 написав:А кто знает - SEPA платежи из Украины в Европу уже ходят?

Нет, конечно.

Жаль ((
А чего "конечно"? И не планируются?

п.с. Не следил за темой, Растолкуйте кто в курсе.


Один банк застосовує перекази через SEPA. Напишіть в приват,розкажу як перевести швидко євро.
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