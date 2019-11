Додано: Вів 12 лис, 2019 10:02

klug написав: greenozon написав: Джек Ма (власник Алібаба) про майбутнє банків



https://news.finance.ua/ua/news/-/45961 ... skladnishe



получається монобанда перша зрозуміла новий вітер і стала піонером нових змін. Джек Ма (власник Алібаба) про майбутнє банківполучається монобанда перша зрозуміла новий вітер і стала піонером нових змін.

Абсолютно. Ні у світі, ні в Україні до котобанди у жодного дабнку не було ні ІБ, ні застосунку для телефону, ні роботи з приватними клієнтами. Гороховський єдиний у світі візіонер, який зрозумів, що можна заробляти не лише миючи гроші через офшори. (іронія) Абсолютно.Гороховський єдиний у світі візіонер, який зрозумів, що можна заробляти не лише миючи гроші через офшори.

тонко аж толсто тонко аж толсто

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

