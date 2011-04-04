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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями Про це повідомляє BIHUS info.
Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.
Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.
У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.
Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.
При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.
У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.
greenozon написав:цікава розмова із топ-чиновником НБУ
зокрема -
...Мы, может, также увидим продолжение процесса сдачи лицензий банками. Я предполагаю, что в следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно. Ранее десять банков самостоятельно покинули рынок....
"...до 1 июля мы хотим разработать и обеспечить принятие парламентом всех новых законов, которые регулируют сегменты рынка. Мы надеемся, что это позволит создать необходимые точки роста, потому что тот же рынок лизинга говорит: дайте нам новый закон и эта услуга станет очень востребованной..."
Вот читаешь этих чиновников, которые на голубом глазу считают, что если не будет законов о приеме пищи или о дыхании, и они не начнут своими шаловливыми ручками это дело регулировать, то люди подохнут от голода или задохнутся... самки собак Ещё бы интересно было бы узнать, за какие такие три нарушения финмониторинга, нбу может лишить компанию бизнеса - вот просто любопытно